مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين رجل الأعمال راكولتا سفيرا لدى الإمارات

صدق ​مجلس الشيوخ الأميركي​ على تعيين رجل الأعمال جون راكولتا سفيرا لدى ​الإمارات​، بأغلبية 63 صوتا مقابل 30.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد رشح راكولتا (72 عاما) للمنصب في أيار 2018. وكان المنصب شاغرا منذ استقالة الدبلوماسية باربرة ليف في آذار 2018.

يذكر ان رجل الأعمال جون راكولتا هو الرئيس التنفيذي لشركة والبريدج للإنشاءات ومقرها ميشيجان. وقدم تبرعات كبيرة على مدى عقود لصالح ​الحزب الجمهوري​ منها 250 ألف ​دولار​ لمراسم تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وفق ما ذكره مركز السياسات التفاعلية.