الأمم المتحدة: عدد المهاجرين الدوليين وصل إلى 272 مليون عام 2019

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم بلغ ما يقدر بنحو 272 مليون عام 2019، بزيادة قدرها 51 مليون منذ عام 2010.
وبحسب التقديرات الجديدة يشكل المهاجرون الدوليون في الوقت الحالي 3.5 بالمئة من سكان العالم، مقارنة بـ 2.8٪ في عام 2000.
وأوضح التقرير أنه "خلال عام 2019 استضافت أوروبا أكبر عدد من المهاجرين الدوليين (82 مليون)، تليها أميركا الشمالية (59 مليون) وشمال إفريقيا وغرب آسيا (49 مليون).
ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو تشن مين، إلى ان "هذه البيانات مهمة لفهم الدور المهم للمهاجرين والهجرة في تنمية كل من بلدان المنشأ والمقصد. إن تسهيل هجرة الناس وتنقلهم بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول سوف يسهم كثيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
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