الأمم المتحدة: عدد المهاجرين الدوليين وصل إلى 272 مليون عام 2019

كشف تقرير حديث صادر عن ​الأمم المتحدة​ أن عدد ​المهاجرين​ الدوليين في جميع أنحاء ​العالم​ بلغ ما يقدر بنحو 272 مليون عام 2019، بزيادة قدرها 51 مليون منذ عام 2010.

وبحسب التقديرات ​الجديدة​ يشكل المهاجرون الدوليون في الوقت الحالي 3.5 بالمئة من سكان العالم، مقارنة بـ 2.8٪ في عام 2000.

وأوضح التقرير أنه "خلال عام 2019 استضافت ​أوروبا​ أكبر عدد من المهاجرين الدوليين (82 مليون)، تليها أميركا الشمالية (59 مليون) و​شمال إفريقيا​ وغرب آسيا (49 مليون).

ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو تشن مين، إلى ان "هذه البيانات مهمة لفهم الدور المهم للمهاجرين و​الهجرة​ في تنمية كل من بلدان المنشأ والمقصد. إن تسهيل هجرة الناس وتنقلهم بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول سوف يسهم كثيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".