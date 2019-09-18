شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم "الحكومة الرقمية" فى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتجاه الحكومة لتفعيل نظام الحكومة الرقمية، سيوفر كثيرا من الوقت على المواطنين فى الحصول على الخدمات، بجانب أن من بين مميزاته السرعة فى توصيل الخدمات بالإضافة إلى سهولة تحصيل الضرائب خاصة من خلال طريقة الدفع الإلكترونية للضرائب.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سهولة الحصول على الخدمات يتمثل فى أنه بدلا من لجوء المواطن لعدة مصالح حكومية من أجل الحصول على خدمة معينة، لن يحتاج المواطن لهذا الأمر بل سيحصل على الخدمات إلكترونيا ومن خلال نظام الشباك الواحد .

Advertisements

ولفت النائب محمود الصعيدى ، إلى أن هذا النظام سيساهم فى سرعة الحصول على بيانات المواطنين وسهولة إعداد قاعدة بيانات، إلى جانب أنه سيفعل طريقة الدفع إلكترونيا للضريبة وبالتالى سيسهل من طريقة حصول الدولة على حقوقها من الضرائب من المواطنين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن كافة الدول المتقدمة تتبع هذا الأسلوب وهو ما ينعكس بالإيجاب فى سهولة توصيل الخدمات لمواطنيها ، متابعا: تطبيقه فى مصر سيحدث نقلة نوعية فى طريقة تقديم الخدمات بجانب والسرعة فى التنفيذ، والإتقان فى العمل وتوفير الوقت.



وهناك مكاسب عديدة للحكومة الرقمية على رأسها زيادة كفاءة العمل الحكومى، والبدء فى اصلاح الإدارى، والحد من الفساد، والتقليل من الأخطاء، حيث إنه وفقا لتعريف الحكومة الرقمية أو الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث يتم فيه استخدام الإنترنت والتكنولوجيا في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.

