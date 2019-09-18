ماكرون: يجب ألا يظهر العالم ضعفا تجاه هجمات أرامكو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساندة بلاده ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة الأعمال التخريبية، مشددا على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفا تجاه الاعتداءات التي استهدفت معملي شركة أرامكو السعودية.

وعبَّر ماكرون - خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد الرئيس الفرنسي بقيادة السعودية وحرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأبدى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

Advertisements

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.





وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.