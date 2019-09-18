مصادر الشرق الأوسط: شدياق طالبت الحكومة بمواكبة عمل المحكمة العسكرية ومعاقبة المرتكبين

لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق توقّفت خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس عند التلازم في القرار الاتهامي الجديد الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري واغتيال جورج حاوي ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر".
وأوضحت أنّ "شدياق طالبت الحكومة بمواكبة عمل المحكمة، بالنظر إلى أنّه آن الأوان لتبيان الحقائق، وإنزال العقوبات بالمرتكبين"، مبيّنةً أنّ "شدياق شدّدت على ضرورة ملاحقة المتهمين وتوقيفهم ومحاكمتهم على ارتكابهم الجرائم".
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