OTV: خليل سيتواصل مع سلامة لايجاد الحلول الممكنة لأزمة إضراب قطاع النفط

علمت قناة الـ"OTV" أن "وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ شدد خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ على أنه سيتواصل مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لايجاد الحلول الممكنة لأزمة إضراب قطاع النفط".

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