بري: سنتجاوز الأزمة إذا طبقنا البنود التي اتفقنا عليها في اجتماع بعبدا

أبدى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أمام زواره، أمس، ارتياحه الى مباشرة ​مجلس الوزراء​ مناقشة مشروع قانون موازنة 2020، وتخصيص جلسات متتالية لدرسها.

وشدد بري على ضرورة إحالة هذا المشروع إلى ​المجلس النيابي​ قبل 15 تشرين الأول، أي ضمن المهلة الدستورية.

وسئل بري عما يتردد عن أن مشروع ​الموازنة​ سيتضمن "إجراءات موجعة" قال: "لا توجد ضرائب ولا "فرسان موازنة" في الموازنة، هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكب الموازنة".

وكرر القول: "إذا طبقنا البنود الـ22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسع في ​بعبدا​ خلال 6 أشهر فإننا سنتجاوز الأزمة".