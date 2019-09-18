بري: سنتجاوز الأزمة إذا طبقنا البنود التي اتفقنا عليها في اجتماع بعبدا

أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، أمس، ارتياحه الى مباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون موازنة 2020، وتخصيص جلسات متتالية لدرسها.
وشدد بري على ضرورة إحالة هذا المشروع إلى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الأول، أي ضمن المهلة الدستورية.
وسئل بري عما يتردد عن أن مشروع الموازنة سيتضمن "إجراءات موجعة" قال: "لا توجد ضرائب ولا "فرسان موازنة" في الموازنة، هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكب الموازنة".
وكرر القول: "إذا طبقنا البنود الـ22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسع في بعبدا خلال 6 أشهر فإننا سنتجاوز الأزمة".
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