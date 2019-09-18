النشرة: اشتباكات عنيفة بين عائلتين في منطقة البداوي

علمت النشرة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عائلتين من آل الخالد وآل سيف في منطقة وادي النحلة في منطقة البداوي في الشمال فجر اليوم، وقد استخدم فيها جميع انواع الاسلحة الرشاشة وقد تدخل الجيش اللبناني لتطويقه.
وكانت الاشتباكات اندلعت على اثر أشكال بين شخصين من العائلتين وقد أصيبا بجروح مختلفة ونقلا الى المستشفى للمعالجة.
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