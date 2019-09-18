النشرة: اشتباكات عنيفة بين عائلتين في منطقة البداوي

علمت ​النشرة​ أن ​اشتباكات​ عنيفة اندلعت بين عائلتين من آل الخالد وآل سيف في منطقة ​وادي النحلة​ في ​منطقة البداوي​ في ​الشمال​ فجر اليوم، وقد استخدم فيها جميع انواع ​الاسلحة​ الرشاشة وقد تدخل ​الجيش اللبناني​ لتطويقه.

وكانت الاشتباكات اندلعت على اثر أشكال بين شخصين من العائلتين وقد أصيبا بجروح مختلفة ونقلا الى المستشفى للمعالجة.