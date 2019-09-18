فرق خفر السواحل التركي ضبط 34 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا

ضبطت فرق ​خفر السواحل​ التركية، قاربًا مطاطيًّا على متنه 34 مهاجرًا غير شرعي، كانوا يحاولون مغادرة البلاد بصورة غير قانونية، قبالة سواحل قضاء كاش بولاية أنطالية، المطلّة على ​البحر المتوسط​.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "بين المهاجرين 4 نساء و6 أطفال"، لافتةً إلى أنّه "جرت إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".