فرق خفر السواحل التركي ضبط 34 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا

ضبطت فرق خفر السواحل التركية، قاربًا مطاطيًّا على متنه 34 مهاجرًا غير شرعي، كانوا يحاولون مغادرة البلاد بصورة غير قانونية، قبالة سواحل قضاء كاش بولاية أنطالية، المطلّة على البحر المتوسط.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "بين المهاجرين 4 نساء و6 أطفال"، لافتةً إلى أنّه "جرت إحالة المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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