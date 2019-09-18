الحوثي: يجب أن تبدأ اليمن في إعادةبناء الدولة بأسرع ما يمكن

علق القيادي في جماعة "​أنصار الله​" ​محمد علي الحوثي​، على تصريحات رؤساء ​تركيا​ و​روسيا​ و​إيران​ بشأن ​اليمن​، خلال القمة الثلاثية في ​أنقرة​، معتبرا ان "تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أتت عميقة النظرة بفهم للواقع الحقيقي ومثل الموقف الإيجابي الصحيح، بعيدا عن تنظيرات خبراء العدوان لأهداف غير واقعية ولا تحمل غير الهدم والدمار والقتل المتعمد بحرب خاسرة".

ورأى ان "تصريح الرئيس الإيراني بالإضافة إلى تصريحات الرئيسين التركي والروسي يمثل إجماعا على عبثية الحرب، إن موقفهم المعلن في المؤتمر الصحفي له دلالاته السياسية وليس هراء بل مواقف

محسوبة". وأكد انه "يجب أن تبدأ اليمن في إعادةبناء الدولة بأسرع ما يمكن،فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​".