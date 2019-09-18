غانتس يدعو الى تشكيل حكومة وحدة موسعة وانضمام خصومه إليه

دعا رئيس تحالف "أزرق أبيض" الجنرال السابق بيني غانتس الى تشكيل حكومة وحدة موسعة بعد ظهور نتائج استطلاعات متقاربة جدا للانتخابات العامة نُشرت بعد إقفال صناديق الاقتراع.
كما دعا غانتس في كلمة توجه بها الى انصاره في مقر حملته الى وضع حد للخلافات، قائلا "أدعو خصومي للانضمام اليّ، اتركوا الجدل جانبا ولنعمل معا من أجل مجتمع صالح وعادل لجميع الاسرائيليين".
يذكر ان هذا هو التعليق الأول لغانتس بعد انتهاء عملية الاقتراع وبدء فرز الاصوات في ثاني انتخابات في اسرائيل في غضون خمسة أشهر.
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