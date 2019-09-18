ولي العهد السعودي: الاعتداء التخريبي على أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم

أكد ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ خلال مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن الاعتداء التخريبي على منشأتي ​أرامكو​ يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه ​السعودية​ فقط وإنما تجاه ​العالم​ بأسره.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، وتضامن ​بريطانيا​ الكامل مع السعودية، مشيدا بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات