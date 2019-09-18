ولي العهد السعودي: الاعتداء التخريبي على أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مكالمة هاتفية تلقاها من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الاعتداء التخريبي على منشأتي أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه السعودية فقط وإنما تجاه العالم بأسره.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، وتضامن بريطانيا الكامل مع السعودية، مشيدا بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات
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