نتانياهو: أنتظر نتائج الانتخابات ومستعد للتفاوض لتشكيل حكومة صهيونية قوية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه ينتظر نتائج ​الانتخابات​ العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل "​حكومة​ صهيونية قوية". وفي كلمة امام أنصاره في ​تل أبيب​ بعد انتهاء الانتخابات، قال: "علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية"، مؤكدا الحاجة الى "حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الاسرائيلي وتحميها، اذ لا يمكن الاعتماد على حكومة تعتمد على الاحزاب العربية التي تمجد المنظمات الارهابية المتعطشة للدماء".

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