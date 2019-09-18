ماكرون: مستعدون للمشاركة مع الخبراء الدوليين بالتحقيق لمعرفة مصدر الهجمات بالسعودية

أعرب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، عن شجبه واستنكاره لـ"الأعمال العدائيّة الّتي استهدفت منشآت حيويّة في ​السعودية​"، مؤكّدًا "مساندة ​فرنسا​ ودعمها لأمن السعودية واستقرارها في مواجهة هذه الأعمال التخريبيّة". وشدّد في اتصال هاتفي، على "ضرورة أن لا يظهر ​العالم​ ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات"، معبّرًا عن تقديره لـ"قيادة السعودية على حرصها على استقرار منطقة ​الشرق الأوسط​". وأبدى "استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات".

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