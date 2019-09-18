اليوم.. ​الطرق الصوفية تنظم مؤتمرًا لتأكيد دعمها للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى ورئيس ائتلاف دعم مصر، المؤتمر الصوفي السنوى العام، ظهر اليوم الأربعاء، بمركز مؤتمرات الأزهر، وسط حشد من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدي الطرق من جميع أنحاء الجمهورية.

وقال أحمد قنديل المستشار الإعلامي، في بيان له، إن المؤتمر جاء للتأكيد على دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء كما أن المؤتمر يؤكد على أهمية دور التصوف فى دعم القيم الاخلاقية والتسامح وكذلك التصوف فى مواجهة التطرف.

وأوضح قنديل، أن المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية لتوضيح أهمية دعم الدولة ونشر القيم الأخلاقية والتسامح.