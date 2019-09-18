محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، إننا "نبحث الرد بشكل جماعي على الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو" في خريص وبقيق شرق المملكة.
وذكرت قناة "العربية" أن جونسون أدان ، خلال الاتصال، الهجمات الإرهابية وأكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا لولي العهد السعودي: نبحث الرد على الهجوم على أرامكو بشكل جماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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