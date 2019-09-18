بسبب الميراث.. 4 أشقاء ينهون حياة ابن عمهم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمرت نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، الثلاثاء، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس 4 أشقاء يقيمون بدائرة مركز شرطة الرياض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد في الموعد القانوني، لأتهامهم بقتل ابن عمهم في مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتعود التفاصيل عندما تلقى العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، إشارة من شرطة النجدة بكفر الشيخ، بوقوع مشاجرة قوية بعزبة النجارين التابعة لقرية أم سن دائرة المركز، بين أبناء عائلة واحدة وبعضهم البعض إثر حدوث خلاف فيما بينهم على قطعة ارض زراعية عبارة عن ميراث.

انتقل مأمور مركز شرطة الرياض، رفقة الرائد ضياء راشد، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقبين محمد كرم، ومحمد الفقي، إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين مصرع أحد المتشاجرين ويدعى "م.س"، 42 سنة، فلاح، ويقيم بذات عنوان المشاجرة، وتبين وقوعها بين المتوفي وأبناء عمومته إثر حدوث مشادة كلامية حادة بسبب خلاف زراعة قطعة أرض زراعية عبارة عن ميراث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4233 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.