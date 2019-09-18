ضبط 27 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات كبيرة من المخللات الفاسدة داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر.

وردت معلومات أكدتها تحريات العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بالقطاع، مفادها قيام "محمد.خ"، صاحب مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بدائرة قسم أول أكتوبر، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين أن المتهم يستخدم ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية ومادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات، وإعادة طرحها بالأسواق مسبباً أضرار جسمية بصحة المواطنين لتحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المصنع المُشار إليه صحبة مفتش الأغذية، وأمكن ضبط المدير المسؤول "ا.م" 42 سنة، وبلغ إجمالي المضبوطات 27 طنا و180 كجم مخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.