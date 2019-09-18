ولي العهد السعودي: هجوم أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية يعد تصعيدا خطيرا تجاه العالم بأسره.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي مساء الثلاثاء من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال الأمير محمد بن سلمان: "هذا الهجوم التخريبي يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة (العربية السعودية) فحسب وإنما العالم بأسره".

Advertisements

من جهته، عبّر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانته للهجوم وأعرب عن تضامن بريطانيا الكامل مع المملكة، مطالبا بـ "موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب".

كان الحوثيون تبنوا هجوما بطائرات مسيرة على منشأتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة السبت الماضي.

وأفاد تقرير رُفِع إلى مجلس الوزراء السعودي بأن الهجوم أدى حينها إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب تقدر بنحو بليوني قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي 50 % من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.