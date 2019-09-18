الجيش الليبي: قصف أهداف بقاعدة معيتيقة ومطار مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته قصفت أهدافا بقاعدة معيتيقة وغرفة عمليات الطيران المسير بمطار مصراتة.

وذكر الجيش الليبي في بيان، الأربعاء، لغرفة عمليات الكرامة، أنه تم الإصابة المباشرة لعدد من الأهداف في قاعدة معيتيقة وغرفة عمليات الطيران المُسير بمطار مصراتة، وعدد من مخازن الذخائر ومبانٍ لإقامة الأتراك.

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، توجيه 3 ضربات لغرفة عمليات الطيران التركي المسير في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

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وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، في بيان، إن "غارة جوية ثالثة متوالية تشنّها مقاتلات سلاح الجو الليبي كانت على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الذي تستخدمه غرفة عمليات الطيران التركي المسير".

ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تحرير طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

والأحد الماضي، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: "إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جدا".

وأوضح "المسماري"، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا لا تزال تواصل دعم المليشيات الإرهابية في طرابلس خاصة الدعم العسكري بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى وجود خطين جوي وبحري مفتوحين بين أنقرة ومصراتة.