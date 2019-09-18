نتائج أولية.. انتصار تاريخي للعرب في الانتخابات الإسرائيلية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب هيثم سعيد

أشارت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، الثانية والعشرين، تراجع حزب الليكود إلى 30 مقعدا مقابل 33 لحزب "أزرق أبيض".



في المقابل ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عددا غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة للكنيست الثانية والعشرين بلغت 69.4 %، أي بزيادة 2.5 % بالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي جرت في شهر أبريل الماضي.

وبدوره دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب أزرق أبيض.

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وقال ليبرمان: "أمامنا خيار واحد فقط - حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تجمع كل من حزب "يسرائيل بيتينو"، و"الليكود"وتحالف"أزرق أبيض".

وكشفت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تقدم تحالف "أزرق أبيض" بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، بينما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدا.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، أن "حزب الليكود حصل على 31 مقعدا، وتحالف "أزرق أبيض" 33، والقائمة "المشتركة" 13، وحزب "يسرائيل بيتينو" 8، وقائمة "يمينا" 8، وحزب "يهدوت يتوراة"- 8، وحزب "شاس" – 9، والمعسكر الديمقراطي 6، وتحالف "العمل – غيشر" 6".

وتشير العينات الانتخابية لقنوات التلفزة الثلاثة في إسرائيل إلى أن مجموع ما حصلت عليه أحزاب (اليمين والمتدينين تراوح بين 57 و54 مقعدا)، وأحزاب (يمين الوسط واليسار والعرب 58 إلى 55 مقعدا).