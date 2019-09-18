شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى للنهوض بالصناعات الكيماوية وتعميق الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نضال السعيد ، عضو مجلس النواب، أهمية تحديد الحكومة القطاعات الصناعية المطلوب الاستثمار فيها وتنميتها خلال الفترة القادمة، من خلال تحديث الخريطة الاستثمارية وتسويقها للمستثمرين بشكل دوري.

وأشار السعيد، في تصريح له، إلي أهمية تضمين الخطة، ما يتعلق بالصناعات الكيماوية و التى تدخل بدورها فى صناعات واسعة وكبيرة، مطالباً المجلس التصديرى للصناعات الكيمياوية وغرفة الصناعات الكمياوية التابعة لاتحاد الصناعات بوضع خطة في هذا الصدد تشمل السنوات الخمس القادمة.

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كما شدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تضمين خطة الحكومة في المجال الصناعي، تعميق الصناعة الوطنية (المحلية) وتشجيعها، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، وزيادة المكون المحلى بمختلف الصناعات.

جدير بالذكر، أن إجمالى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالى الجاري 2019/2020 قدرت بنحو 930 مليونا و203 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليونا و703 ألف جنيه عن موازنة العام المالى السابق 2018/2019.

وحققت جملة الإيرادات بمشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية قفزة حيث بلغت 528 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2019/2020، بزيادة قدرها 129 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018/2019، حيث بلغت 399 مليون جنيه فقط.