بعد فضائح “محمد علي”.. مصر تمنع مقاولي الجيش من السفر

أصدرت الحكومة المصرية تعليمات مشددة بمنع سفر جميع المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، وإعادة التحريات الأمنية بشأنهم واحداً واحداً، لتجنّب تكرار نموذج المقاول ورجل الأعمال “محمد علي”، وفق ما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية.

وبدأت إدارات الجيش بمراجعة جميع الملفات الخاصة بالتعاقدات التي نُفذّت خلال السنوات الست الماضية، سواء التي تمت بشكل مباشر من الجيش، أو جرى التعاون فيها مع شركات مدنية.

بدورها، قامت الوزارات الحكومية بمراجعة كافة المشروعات التي أسندت بالأمر المباشر إلى الشركات، إذ كلف وزير الإسكان، «عاصم الجزار»، قطاعات الوزارة بإعداد تقارير عن الشركات وأدائها والمبالغ المالية التي حصلت عليها، مع دراسة الطرق البديلة في التعاقد مستقبلاً مع المقاولين.

ونشر المقاول ورجل الأعمال “محمد علي” سلسلة من الفيديوهات من إسبانيا، يتهم فيها قيادات الجيش وعبد الفتاح السيسي بالفساد، وإهدار المال العام.

وأحدثت مقاطع الفيديو التي بات يتشاركها عدد هائل من المصريين جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من القنوات التلفزيونية.