وزارة الدفاع السعودية: نستعد لعرض أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو السعودية خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي خلال المؤتمر الصحفي.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.





وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.