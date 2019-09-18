البنتاجون: الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت تجهيزات إيران لهجوم أرامكو

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قال مسئولون من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": إن الأقمار الاصطناعية الأمريكية رصدت قيام إيران بتحضير طائرات مسيرة وصواريخ قبل الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.



وأضافوا، وفقا لموقع "إن بي آر" الأمريكي، أن المخابرات الأمريكية ترى أن تلك الأنشطة ينظر إليها كأدلة على أن إيران مسئولة عن تنفيذ الهجوم.

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وبيّنوا أن البنتاجون أرسل فريقا من الخبراء والمحللين لفحص حطام طائرات الدرون والصواريخ، التي هاجمت منشآت أرامكو النفطية.

وذكر البنتاجون أنه يجهز تقريرا حول المسئولين عن الهجمات وكيف تمت، وينوى إعلام الجميع بها خلال الـ48 ساعة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي.

وأوضح أن أمريكا حددت المواقع التي أطلقت منها الهجمات بجنوب إيران وتضم أكثر من 20 صاروخا من نوع كروز وطائرة مسيرة.