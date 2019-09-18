ولي العهد السعودي لـ"رئيس وزراء بريطانيا": هجوم أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم

ولي العهد السعودي لـرئيس وزراء بريطانيا: هجوم أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في بقيق وخريص يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه السعودية فحسب وإنما العالم بأسره.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدان خلاله الهجوم التخريبي، وأكد تضامن بريطانيا الكامل مع السعودية.

وأشاد جونسون بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات، مطالبا بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية التي يجب ألا تمر بلا عقاب.

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وبحث جونسون في وقت سابق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا جماعيا على هجمات أرامكو السعودية.

واتفق الجانبان على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبّرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.