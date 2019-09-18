الخارجية الإماراتية: السعودية تتعامل مع تصعيد خطير بصبر وحكمة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أكدت الإمارات، الثلاثاء، أن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة.



وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر حسابه بتويتر إن "مؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".

واستطرد: "نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا".

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وفجر السبت الماضي، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وتوالت الإدانات الدولية والعربية للحادث الإرهابي، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة حادث استهداف المعملين بطائرات مسيرة.

كما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.