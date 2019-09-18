شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: هجوم أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم.. وليس السعودية فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً الثلاثاء من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة، مشيدا بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات ومطالبا بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.

من جهته أوضح ولي العهد السعودي بأن هذا الهجوم التخريبي يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره.

وسبق وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إدانة جونسون للهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو.

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وشدد رئيس الوزراء البريطاني على وقوف بلاده إلى جانب السعودية، مؤكدا حرص بريطانيا على أمن المملكة.

وجدد رئيس وزراء بريطانيا التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم الإرهابي على منشآت نفط تابعة لأرامكو.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.