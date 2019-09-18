شكرا لقرائتكم خبر عن فى 9 نقاط تعرف على خطة الحكومة لمواجهة الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في إطار إهتماماً الكبير بخفض نسبة الأمية، برنامجاً متكلاماً يتضمن تفعيل عدد من الاليات في مقدمتها السد المطلق لمنابع الأمية، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد أي حالات.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الآليات المحددة لخفض نسبة الأمية في ضوء التقرير الحكومي المقدم إلي البرلمان علي النحو الاتي :

1- إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الامية ومن تمت محو أميتهم.

2- تطوير برامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية والمناطق الجغرافية.

3- الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين في المراحل التعليمية المختلفة، وللمستثمرين في الفئة العمرية (8- 15) وذلك للسد المطلق لمنابع الأمية.

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4- دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار في إطار مبادرة المشروع القومي للصناعات الصغيرة "اتعلم.. اعمل .. اربح".

5- تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني.

6- إمكانية الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل

7- تطوير البنية الاساسية للفصول والقاعات الدراسية المستخدمة في محو الامية.

8- توفير معلمي محو الأمية المتخصصين.

9- الاهتمام بالتوعية الاعلامية والثقافية بقيضة محو الامية.