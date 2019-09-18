"كان راجع من الدرس".. تفاصيل سقوط طفل في بالوعة بالسلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
سقط طفل في بالوعة صرف صحي في منطقة السلام، مساء أمس الثلاثاء.
وقال شهود عيان، لمصراوي، إن الطفل كان عائدًا من درس رفقة زملائه، وسقط سهوًا خلال سيره.
وأضاف شهود العيان، أن الطفل في الصف الثالث الإبتدائي، وَقع خلال مروره بالشارع الجديد في بالوعة صرف صحي "مكشوفة"، مجاورة للرصيف، موضحين "الشارع ضلمة.. مخدش باله".
وأبلغ الجيران أهل الطفل الذين أبلغوا الشرطة على الفور، وجاء رجال الحماية المدنية في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لا يزال مفقودًا في شبكات الصرف الصحي حتى لحظة كتابة الخبر.
وشهد محيط الواقعة تجمع كبير من أهالى الحي، وتم إبلاغ الجهات المعنية لفحص خط سير البلاعة في محاولة لإنقاذ الطفل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.