ترامب: إما نتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين "قريبا" أو بعد الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر من العام الماضي أو بعد الانتخابات بيوم واحد.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله إنه يمكن التوصل إلى الاتفاق "قريبا" أو بعد الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء أن نائب وزير المالية، لياو مين، سيقود وفدا تجاريا إلى واشنطن غدا الأربعاء، قبيل محادثات رفيعة المستوى مقررة في تشرين أول/أكتوبر.

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وأضافت الوزارة أن زيارة لياو والوفد المرافق له تأتي بدعوة من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، قد تحدث هاتفيا مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، واتفقوا على عقد اجتماع الشهر المقبل في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين البلدين.

وأجلت واشنطن الأسبوع الماضي، زيادة في الرسوم على واردات صينية، حتى منتصف تشرين أول/أكتوبر، بعد أن تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحم الخنزير وفول الصويا الأمريكية وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية. ووصف كل من الجانبين تلك التحركات بأنها "بادرة حسن نية".

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن بكين يوم الاثنين تباطؤ النمو في مختلف القطاعات، حيث يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت ضغط الحرب التجارية.