إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أمام مجمع مصانع "الصفدي" على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي.

وتبين وقوع الحادث بين 3 سيارات، سيارتي نقل ثقيل، محملتان بمحصول البلح، وذلك أمام مجمع مصانع "الصفدي" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.