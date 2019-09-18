إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أمام مجمع مصانع "الصفدي" على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي.
وتبين وقوع الحادث بين 3 سيارات، سيارتي نقل ثقيل، محملتان بمحصول البلح، وذلك أمام مجمع مصانع "الصفدي" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.
جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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