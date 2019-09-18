السعودية: لدينا أدلة تورط إيران فى الهجوم الإرهابى على منشآت أرامكو

كشفت قناة "العربية"، أن وزارة الدفاع السعودية، أعلنت عقد مؤتمر صحفى، مساء الثلاثاء، عن الهجوم الإرهابى على

منشآت نفطية تابعة لأرامكو.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، فى بيان، إنه

سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيرانى بالهجوم الإرهابى على منشآت أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة فى الهجوم الإرهابى على أرامكو.