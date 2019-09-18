فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الليكود) في تحقيق 61 مقعد يحتاجها لتشكيل حكومة ، حسبما بثت البرامج التلفزيونية مساء الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين.
ووفقًا للعينات ، فإن حزب (أزرق أبيض) يتقدم قليلاً على الليكودوإسرائيل بيتانو وشاس ، وقد مرت الأحزاب اليسارية نسبة الحسم وبقيت القوة اليهودية بالخارج.
وكما أظهرت نتائج أولية للانتخابات أن ليبرمان يتلقى ثمانية إلى 10 مقاعد ، حسبما ذكرت صحيفة هأرتس
وإلى جانب ذلك القوة اليهودية لا تتجاوز النسبة المئوية لأي كتلة عينة ، أحزاب ميرتس وحزب العمال يحصلان على خمسة مقاعد على الأقل ، كقائمة مشتركة تحصل على ما بين 11 و 13 مقعد.
وكشفت لجنة الانتخابات أنه سيتم الإعلان عن 80 ٪ من النتائج في أقرب وقت غد في الساعة 2 بعد الظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب نتنياهو لم يحالفه الحظ و"أزرق أبيض" يكتسح بالانتخابات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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