حزب نتنياهو لم يحالفه الحظ و"أزرق أبيض" يكتسح بالانتخابات الإسرائيلية

فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الليكود) في تحقيق 61 مقعد يحتاجها لتشكيل حكومة ، حسبما بثت البرامج التلفزيونية مساء الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين.

ووفقًا للعينات ، فإن حزب (أزرق أبيض) يتقدم قليلاً على الليكود

وإسرائيل بيتانو وشاس ، وقد مرت الأحزاب اليسارية نسبة الحسم وبقيت القوة اليهودية بالخارج.

وكما أظهرت نتائج أولية للانتخابات أن ليبرمان يتلقى ثمانية إلى 10 مقاعد ، حسبما ذكرت صحيفة هأرتس

Advertisements

وإلى جانب ذلك القوة اليهودية لا تتجاوز النسبة المئوية لأي كتلة عينة ، أحزاب ميرتس وحزب العمال يحصلان على خمسة مقاعد على الأقل ، كقائمة مشتركة تحصل على ما بين 11 و 13 مقعد.

وكشفت لجنة الانتخابات أنه سيتم الإعلان عن 80 ٪ من النتائج في أقرب وقت غد في الساعة 2 بعد الظهر.