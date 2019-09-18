الغانم يعلن عودة أمير الكويت إلى بلاده في القريب العاجل

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيعود إلى الكويت في القريب العاجل سالما معافى بعد فحوصات طبية اجراها في الولايات المتحدة الامريكية تكللت بالنجاح.
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به اليوم الثلاثاء عقب استقبال الشيخ صباح الاحمد لهفي مقر اقامته بالولايات المتحدة. وذكر الغانم انه تشرف بلقاء الشيخ صباح ونقل اليه تحيات كل ابناء الشعب الكويتي ودعواتهم بأن يمن المولى عز وجل عليه بالشفاء العاجل.
الكويتي متضمنة تحيات وتقديره وشكر ه الجزيل وامتنانه لمشاعر كافة ابناء الشعب مطمئنا الجميع بعودته في القريب العاجل سالما معافى بإذن الله".
وأوضح أن أمير الكويت "حمله امانة ايصال رسالة الى الشعب
يذكر ان وزير شئون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح صرح الخميس الماضي بأن امير الكويت قد غادر احد المستشفيات في الولايات المتحدة الامريكية بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة.
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