مفاوضات سرية بين قطر وطالبان لمنح الجنسية القطرية لمعتقلين في جوانتانامو

كشف تقرير أصدره "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهايعن منح دولة قطر جنسيتها لعدد من الإرهابيين الذين جرى اعتقالهم في جوانتانامو.

وقال الفريق في تقرير أصدره بعنوان "النداء الأول.. واجب التصدي لاستمرار دولة قطر دعم وتمويل واحتضان الإرهاب الدولي بما يشمل المنظمات والكيانات الإرهابية والإرهابيين": إن

جذور احتضان ودعم وتمويل دولة قطر للإرهاب الدولي تمتد إلى أبعد من الأزمة الخليجية، وأنها تعود إلى تسعينيات القرن العشرين.

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ونشر التقرير جانبًا من اعترافات الإرهابي "صالح القرعاوي" أحد أخطر المطلوبين في تنظيم القاعدة عن قيام قطر بمفاوضات سرية مع

طالبان، وأن هذه المفاضات أسفرت عن قيام قطر بمساعدة أحد المحتجزين الأجانب لدى طالبان مقابل منح قطر الجنسية القطرية لعدد من معتقلي جوانتانامو. وهو ما تمّ بالفعل، وأصبح عدد من نزلاء جوانتانامو مواطنين قطريين يقومون بأدوار لصالح النظام القطري.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.