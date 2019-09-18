كشف تقرير أصدره "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهايعن منح دولة قطر جنسيتها لعدد من الإرهابيين الذين جرى اعتقالهم في جوانتانامو.
وقال الفريق في تقرير أصدره بعنوان "النداء الأول.. واجب التصدي لاستمرار دولة قطر دعم وتمويل واحتضان الإرهاب الدولي بما يشمل المنظمات والكيانات الإرهابية والإرهابيين": إنجذور احتضان ودعم وتمويل دولة قطر للإرهاب الدولي تمتد إلى أبعد من الأزمة الخليجية، وأنها تعود إلى تسعينيات القرن العشرين.
ونشر التقرير جانبًا من اعترافات الإرهابي "صالح القرعاوي" أحد أخطر المطلوبين في تنظيم القاعدة عن قيام قطر بمفاوضات سرية معطالبان، وأن هذه المفاضات أسفرت عن قيام قطر بمساعدة أحد المحتجزين الأجانب لدى طالبان مقابل منح قطر الجنسية القطرية لعدد من معتقلي جوانتانامو. وهو ما تمّ بالفعل، وأصبح عدد من نزلاء جوانتانامو مواطنين قطريين يقومون بأدوار لصالح النظام القطري.
يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاوضات سرية بين قطر وطالبان لمنح الجنسية القطرية لمعتقلين في جوانتانامو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.