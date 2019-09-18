النائبة الكويتية صفاء الهاشم تزعم تلقيها تهديداَ بالقتل

قالت النائبة الكويتية صفاء الهاشم إنها تلقت تهديدا بالقتل. وأضافت الهاشم في تصريحات نشرها الموقع الاليكتروني لصحيفة الراي أن التهديد، الذي تلقته عبر البريد الإلكتروني، جاء بعد تصريحها في الذي دعت فيه إلى فرض رسوم على الوافدين في الكويت.

وأعلنت أنها تقدمت ببلاغ إلى المباحث الالكترونية لضبط صاحب التهديد. مشيرة

إلى أن هذه المرة الثانية التي تتلقى فيه تهديدا بالقتل، بعد أن تلقت تهديدا مماثلا قبل أشهر بعد تصريح طالبت فيه بفرض رسوم على استخدام الوافدين للطرق.

يذكر أن النائبة الكويتية تتزعم حملة شعواء ضد الوافدين في الكويت وتشن

بين الحين والآخر هجوما شرسا عليهم بتصريحات نارية، وتطالب بشكل مستمر فرض رسوم على كل الوافدين الذين يعملون في الكويت، ووصل هجومها في الآونة الأخيرة إلى حد المطالبة بفرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الوافدون في الكويت. وسبق ذلك مطالبتها بفرض رسوم على الوافدين نظير استخدامهم للطرق. والجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية الكويتية الجديدة ستكون خلال النصف الأول من العام الجديد.