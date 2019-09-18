تحالف حقوقي : ميلشيات اليمن قتلت 3800 مدني منذ 2014

نظم تحالف رصد اليمني ندوة في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، بين خلالها المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي، أن ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 ارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم الحرب كالقصف العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين.

خبرات لتصنيع الألغام

وأوضح البديجي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استعانت بخبرات إيرانية لتصنيع الألغام التي يروح ضحيتها المدنيون والأطفال والنساء، مؤكداً قصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية والمناطق المكتظة بالسكان المدنيين بالصواريخ والهاون كالأسواق والمحلات التجارية وملاعب الأطفال، التي تمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

وأشار العبسي إلى أن هذا القصف أدى إلى مقتل 3892 مدنياً حتى ديسمبر 2018، وإصابة أكثر من 12 ألف مدني، وكانت أكثر المحافظات تضرراً هي على التوالي لحج وعدن والضالع والحديدة وشبوة ومأرب والجوف، ومن بين هذه الجرائم إطلاق الحوثي لصاروخ كاتيوشا على سوق اللقمة في تعز في يونيو 2016 وإطلاق صاروخ سكود وسط مأرب في يوليو 2016، وإطلاق قذائف الهاون في الحديدة في أغسطس 2018.

الإدانة الصريحة للجرائم

وطالب العبسي بالإدانة الصريحة لتلك الجرائم والهجمات التي تستهدف المدنيين، وتوثيقها والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا ومعالجة الآثار الناجمة عنها، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للوقف الفوري لتلك الهجمات العشوائية خاصة في محافظات تعز والحديدة، ووقف انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين.

جرائم وانتهاكات الحوثي

- استعانت بخبرات إيرانية لتصنيع الألغام

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- قصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية المكتظة

- مقتل 3892 مدنياً حتى ديسمبر 2018

- إصابة أكثر من 12 ألف مدني خلال الفترة

- إطلاق الحوثي لصاروخ كاتيوشا على سوق اللقمة

- إطلاق صاروخ سكود وسط مأرب في يوليو 2016

- إطلاق قذائف الهاون في الحديدة في أغسطس 2018