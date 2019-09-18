مصر: اتهام قنصل إيطالي سابق بتهريب قطع أثرية

أمر النائب العام المصري بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر «هارب»، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

ضبط السلطات حاوية

جاء ذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

استرداد القطع الأثرية

وكانت مصر استردت القطع الأثرية جميعا أوائل يوليو 2018، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري، والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناء على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.

Advertisements

تهريب القطع الأثرية

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس، أن التحقيقات أسفرت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

تفتيش مسكن المتهم

وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، حيث تم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.