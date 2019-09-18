استهداف أرامكو من قاعدة إيرانية قرب العراق

أفاد مسؤول أميركي، أمس، لوكالة «فرانس برس» أن الولايات المتحدة باتت متأكدة أن الهجوم الذي استهدف السعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة. وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإدارة الأميركية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

إطلاق الصواريخ من قاعدة إيرانية

كشف مصدر مطلع أن تقييم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو، السبت الماضي، يُرجح أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار «درونز»، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية.

وقال مصدر مطلع على التحقيق السعودي الأميركي، في تصريحات، أمس، إن تقييم الدولتين يظهر أن هناك «احتمالية كبيرة» حول أن الصواريخ المدعومة بـ«الدرونز» تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.

وأضاف أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها.

وتابع المصدر بالقول، إنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خاصة اليمن.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على شركة أرامكو، قائلة إنها نفذت الضربات الجوية بواسطة 10 طائرات دون طيار.

سقوط صواريخ في الصحراء

قال المصدر، إن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصول وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.

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وتابع أن محققين أميركيين خبراء في الأسلحة قد وصلوا المملكة لمساعدة المحققين العسكريين السعوديين في تحديد عدد الصواريخ التي ضربت منشأتي نفط لأرامكو، والتحقق منها لمعرفة هويتها وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومن يمتلكها.

ومنذ توجيه الاتهامات الأميركية، بداية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن إيران تقف وراء الهجوم، تمسكت طهران بنفي تلك الاتهامات.

مؤشرات تثبت تورط إيران

- انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من قاعدة إيرانية قرب الحدود العراقية

- إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط لإخفاء مصدر إطلاقها

- لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق بأن الصواريخ جاءت من جنوب المملكة

- سقوط صواريخ بحالة جيدة في الصحراء الأمر الذي يمهد للكشف عن هويتها