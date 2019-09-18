هجوم بقيق يرفع أسعار الوقود بأميركا 11%

نبهت تقارير اقتصادية إلى استمرار ارتفاع أسعار البنزين في عدد من الولايات الأميركية بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب مصافي النفط في بقيق بين 15 إلى 30 سنتا، بعد أن ارتفع بعد الهجوم الإرهابي بنسبة 11%، حيث زاد سعره والذي يبلغ 2.68 دولار بين 11 إلى 30 سنتا بعد الهجوم الإرهابي.

وذكر تقرير لشبكة CBS الإخبارية، أنه على المستهلكين في الولايات المتحدة أن يتوقعوا مزيدا من ارتفاع أسعار الوقود خلال هذا الأسبوع، حيث بدأت عدد من محطات الغاز بتعديل أسعارها بدءا من الثلاثاء.

تفاوت الارتفاعات بين الولايات

أشار التقرير إلى أن الارتفاع سيمتد لجميع الولايات في البلاد ولكنه سيكون أقل في ولايات الساحل الغربي، حيث إن تلك المنطقة تمثل حوالي نصف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام في حين تعتمد المصافي في كاليفورنيا بشكل خاص على الواردات من المملكة لأنها لا تستطيع الوصول إلى خطوط أنابيب تصل إلى إمدادات النفط في تكساس.

كما توقع التقرير زيادة في تكاليف البنزين بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، حيث إن أسعار البنزين المحلية بالولايات المتحدة ترتبط في الغالب بالعرض والطلب العالميين.

ارتفاع تكلفة النفط

أكد محللون في التقرير، أن هناك مخاوف من ارتفاع تكلفة النفط بين 3-4 دولارات للبرميل خصوصا مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ألقى مسؤولو إدارة ترمب باللوم فيها على الهجوم.

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التأثيرات الأولية لخفض النفط السعودي

- زيادة أسعار البنزين في عدد من الولايات الأميركية بنسبة 11%

- ارتفاع الأسعار بين 11- 30 سنتا

- انخفاض في أسهم شركات الطيران بنسبة 3%

- ارتفاع في أسهم شركات النفط بين 1.5% و3.7%