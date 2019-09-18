بحث دعم الجامعة العربية للسودان

بدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، زيارة رسمية إلى الخرطوم على رأس وفد رفيع لإجراء مباحثات مع القيادات السودانية.

ومن المقرر أن يبحث أبوالغيط خلال زيارته مع القيادات السودانية دور الجامعة العربية وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي السودانية، ومرافقة الدولة السودانية والحركات السياسية والمدنية في المسار الوطني لاتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية.