بحث دعم الجامعة العربية للسودان

ومن المقرر أن يبحث أبوالغيط خلال زيارته مع القيادات السودانية دور الجامعة العربية وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي السودانية، ومرافقة الدولة السودانية والحركات السياسية والمدنية في المسار الوطني لاتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية.
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