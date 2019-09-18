مستوطنون يقتحمون الأقصى

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى وتلقوا شروحات حول أسطورة «الهيكل» وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين.
إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بيت لحم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.
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