احتياطات أرامكو السائلة من النفط تفوق أضخم 5 شركات عالمية

تملك شركة أرامكو السعودية ، أضخم منشأة معالجة بترولية في العالم، علاوة على عدة مزايا تتفرد بها بين شركات النفط حول العالم، أبرزها امتلاكها 260 مليار برميل احتياطات سائلة من النفط تفوق أضخم 5 شركات عالمية في مجال النفط والغاز.

1 - احتياطات النفط

أرامكو، أضخم شركة نفط في العالم، امتلكت في 2017 احتياطات سائلة تقدر بـ 260.2 مليار برميل من النفط، الذي يعتبر أكبر من الاحتياطات المجمعة لـ «إكسون موبيل وشركة شيفرون وشركة رويال داتش شل وشركة بي بي وشركة توتال»، والتي تمتلك مخزونا يكفي لـ 54 عامًا.

2 - إنتاج النفط

أنتجت الشركة 10.3 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام العام الماضي، مروجةً بأقل تكلفة بالعالم لإنتاج النفط، بقيمة 2.8 دولار للبرميل، وذلك وفقًا لمستندات الشركة. كما أنتجت كذلك 1.1 مليون برميل من الغاز الطبيعي السائل و8.9 مليارات قدم مربع معياري لكل يوم من الغاز الطبيعي.

3 - صادرات النفط

نحو ثلاثة أرباع صادرات نفط أرامكو الخام «5.2 ملايين برميل يوميا»، تم تسليمها للعملاء في آسيا العام الماضي، والتي يُعتقد فيها أن الطلب سيزيد بشكل أسرع مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم. ومشتروها الآسيويون يتضمنون الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. كما أن طلباتها الخام لأميركا الشمالية وصلت أكثر من 1 مليون برميل لكل يوم العام الماضي، ولأوروبا 864,000 برميل لكل يوم.

4 - تكرير النفط

تقوم الشركة بإنتاج وتكرير وتصدير النفط من السعودية، ولكن لديها عمليات تكرير في أرجاء العالم. شركة تكرير النفط الأميركية التابعة لأرامكو شركة موتيفا تمتلك 607.000 برميل لكل يوم في بورت آرثر، تكساس، وهي مصفاة التكرير الأضخم في الولايات المتحدة، وفي 2017 أعلنت عن خطط لـ 18 مليار دولار في الاستثمارات في عملياتها في الأميركتين خلال 5 سنوات.

كما أن أرامكو كذلك توسع من قدراتها لتكرير النفط والمصب في المنطقة، خصوصًا في الدول سريعة النمو مثل الصين والهند. وكانت لأرامكو في 2018 قدرة تكرير تبلغ 3.1 ملايين برميل في اليوم.

5 - تصنيع للطاقة

لدى أرامكو عمليات تصنيع للطاقة بـ 76.000 موظف في 2018، ومنشآت أبحاث ومكاتب موزعة في أرجاء العالم، في آسيا وأوروبا والأميركتين. كما أن لديها مكاتب في بكين ونيودلهي وسنغافورة ونيويورك ولندن وهيوستن وأماكن أخرى.

6 - الأكثر ربحية

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أصبحت الشركة أكبر شركة طاقة وأكثرها ربحية في العالم، حيث إنها توفر 10% من إمدادات النفط عالميا وتعود على المملكة المحافظة بترليونات الدولارات. وفي أبريل الماضي فتحت أرامكو سجلاتها للمرة الأولى معلنة عن تحقيق أرباح صافية في 2018 بلغت 111,1 مليار دولار، أي بارتفاع بنسبة 46% عن العام الذي سبق، كما حققت عائدات بمقدار 356 مليار دولار.

احتياطات الشركات الخمس الكبرى

- ExxonMobil

21.2 مليار برميل

- BP

18.3 مليار برميل

- Royal Dutch Shell

15.6 مليار برميل

- Chevron Corporation

2.3 مليار برميل

- Total S.A

2.2 مليار برميل