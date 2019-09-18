بريطانيا تدعو لرد جماعي على الهجوم على معملي "أرامكو"

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إلى رد جماعي على الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجونسون.

وقال متحدث باسم جونسون "عبر (رئيس الوزراء جونسون) عن إدانة المملكة المتحدة للهجمات وقال إنها تقف مع السعودية وملتزمة بأمنها".

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وأضاف المتحدث "أشار الزعيمان إلى الحاجة للوقوف على حقيقة ما حدث وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الرد الجماعي على الهجوم وشجع ولي العهد السعودي على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين".

وتعرض معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية، صباح السبت، لهجوم إرهابي في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية.