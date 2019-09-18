عمدة إسطنبول: كرسي أردوغان يهتز

دينا محمود (لندن)

شن أكرم إمام أوغلو، عمدة مدينة إسطنبول التركية، هجوماً ضارياً على الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلاً إنه صار يجلس على «كرسي مزعزع الأركان» حرفاً ومجازاً في الوقت نفسه، وذلك في سخرية مبطنة من المقاعد المكسورة التي وجدها إمام أوغلو في قصر الرئاسة في تركيا، خلال حضوره اجتماعاً عُقِدَ هناك قبل نحو أسبوع.

وضم الاجتماع - الذي أُجري في الحادي عشر من الشهر الجاري - رؤساء بلديات المدن التركية الكبرى بجانب أردوغان.

وسخر الرئيس التركي الذي لا يخفي عداءه لإمام أوغلو، من الموقف قائلاً إنه «يتعين على عمدة إسطنبول دفع تعويض للدولة نظير تخريبه (المفترض) للمقاعد المملوكة لها».

ولكن العمدة المُعارض لكبرى المدن التركية رد على هذا التهكم بهجوم لاذع، قال فيه إن أردوغان هو من يحكم «على أرضية مهتزة» بشدة، مستطرداً بالقول: «لقد قال إنني أجلس على كرسي يهتز، ولكن مقعده هو الذي يهتز».

وقال عمدة إسطنبول الشاب إن تركيا لا يمكن أن «تُحكم من جانب طغمة من الناس»، في إشارة إلى الرئيس التركي وحزب «العدالة والتنمية».

وأشار إلى أن سيناريو إسطنبول قابل للتكرار ليس فقط على مستوى البلديات، ولكن كذلك على المستوى الوطني في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023، والتي يرجح مراقبون أن يشكل عمدة الحاضرة المالية والاقتصادية لتركيا المنافس الأبرز لأردوغان خلالها.