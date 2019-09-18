الأردن: مغادرة 153 ألف سوري منذ أكتوبر الماضي

جمال إبراهيم (عمّان) أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن عدد السوريين الذين غادروا أراضي المملكة، من خلال مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي وحتى أمس، بلغ حوالي 153 ألف شخص، منهم حوالي 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ. وأكدت مديرية شؤون اللاجئين في الوزارة في بيان صحفي أمس، التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة.

ولفتت إلى التزام الأردن أيضاً بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتقديم الخدمات الأساسية كافة التي يحتاجون إليها منذ تخطيهم الحدود الأردنية، حيث تم اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أجرت دراسة خلال العام الحالي تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين في دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم، حيث أبدى 75.2 بالمئة منهم رغبتهم بالعودة، وذلك بحسب نتائج الدارسة.

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