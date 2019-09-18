«الإصلاح» يتآمر لتسليم الضالع إلى الحوثيين

عدن (الاتحاد) أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المشتركة في محور الضالع، النقيب ماجد الشعيبي، أن هناك تآمراً وتواطؤاً لحزب «الإصلاح» الإخواني مع ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية لأجل استهداف المناطق المحررة وإسقاط المحافظة جنوب اليمن. وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن التواطؤ الإخواني برز منذ أبريل الماضي، وكان هدفه إسقاط الضالع وتسليمها إلى ميليشيات الحوثي، إلا أن القوات المشتركة وبمساندة من أشقائها في التحالف العربي أفشلت المخططات الخبيثة. وأضاف أن الضالع كسرت التمدد الحوثي، وأسقطت الكثير من مخططات حزب الإصلاح على مدى سنوات.

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