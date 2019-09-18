قيادي عراقي يطالب إيران بتوضيح حول اعتداء «أرامكو»

بغداد (وكالات) دعا القيادي العراقي إياد علاوي، أمس، إيران إلى بيان موقفها الواضح والصريح من الاتهامات الموجهة إليها في حادث الاعتداء على المنشآت النفطية السعودية. وقال في بيان صحفي: «في الوقت الذي يرفض فيه أبناء شعبنا العراقي أن تكون أرض الوطن منطلقاً للاعتداء على أي دولة أو شعبها، ندعو إلى تهدئة الأمور وتغيير قواعد وأنماط العلاقات في الشرق الأوسط، لتبنى على تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، من إيران أو غيرها». وأضاف: «إننا ندعو إلى اعتماد سياسة الحوار كحل أمثل للمشاكل والأزمات، لكننا نفاجأ مرة أخرى بعدوان جديد يستهدف المملكة العربية السعودية، عبر قصف منشآتها النفطية، وهو ما تسبب بردود فعل دولية غاضبة، اتهمت معظمها إيران بالضلوع في ذلك الاعتداء، وساهم بتصعيد التوتر في المنطقة والعالم».

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