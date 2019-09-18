قرقاش يرفض الربط بين الهجوم على «أرامكو» وتطورات اليمن

أبوظبي (الاتحاد) وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الهجوم الإرهابي على السعودية بأنه يمثل تصعيداً خطيراً، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»:«تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماماً، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها». وكان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أكد أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي النفط التابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص لم ينطلق من الأراضي اليمنية، كما زعمت ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تشكل مجرد مطايا لتحقيق أجندة ورغبات الحرس الثوري والنظام الإيراني الإرهابي. في وقت جددت ميليشيات الحوثي تبنيها الهجوم وتوعدت بمزيد من العمليات.

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